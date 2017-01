Vendeur / Vendeuse en accessoires automobile

LOCALISATION : SEYNOD

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 39 h

EXPERIENCE : 6 mois sur même type de poste

DESCRIPTIF DU POSTE :

Dans le cadre de son activité de vente de pièces et accessoires, notre concession automobile recherche un vendeur/magasinier H/F sur Seynod

Passionné(e) d’automobile, vous contribuerez au bon fonctionnement du service PRA en faisant preuve de rigueur et de professionnalisme. Doté(e) d’un bon relationnel et ayant le goût du contact, vous assurez quotidiennement au comptoir le service auprès des particuliers et professionnels.

Vous disposez de bonnes connaissances en matière de pièces automobiles et vous faites preuve d’une présentation irréprochable.

Une expérience dans ce domaine serait un plus.

Missions :

– vente et facturation de pièces et accessoires

– conseil clients et établissement de devis

– gestion du stock : commande, réception des marchandises

– traitement des commandes par téléphone

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 047RPFT

SECTEUR D’ACTIVITE : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence PE 74055 – ALE SALLANCHES

170 RUE DU COLONEY

CS 90120

74706 SALLANCHES