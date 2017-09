INTITULÉ DU POSTE : Vendeur / Vendeuse au comptoir de produits frais

LOCALISATION : PRAZ SUR ARLY

TYPE DE CONTRAT : Contrat à durée déterminée de 3 mois

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35H00

EXPÉRIENCE : Débutant accepté

DESCRIPTIF DU POSTE :

Dans un Intermarché à Praz-sur-Arly, proche de la célèbre station de ski de Megève, nous recherchons pour la saison d’hiver 3 vendeurs/vendeuses au rayon charcuterie/fromage coupe.

Nous assurons votre formation sur place à la prise de poste.

Vous aurez comme mission de mettre en place et d’assurer la présentation des produits, conseiller et servir les clients et assurer le remplissage du rayon.

Votre contrat débutera le 11 décembre 2017 pour se terminer le 12 mars 2018.

NUMÉRO OFFRE POLE EMPLOI : 060GQJK

SECTEUR D’ACTIVITE : Supermarchés

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :