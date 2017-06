Fabricant suisse de machines-outils pour l’usinage de pièces

RECHERCHE POUR SA FILIALE FRANÇAISE

2 TECHNICIEN(NE) SAV mécanicien ou électro-mécanicien

Notre département Customer Services, recherche un(e) technicien(ne) SAV pour nos produits Swisstype et Multibroches dont la mission sera d’assurer un service parfait auprès de notre clientèle.

Vos responsabilités seront les suivantes:

Installation et mise en route de nos machines TORNOS (Tour monobroche de décolletage de 4 à 32 axes CNC, Tour multibroche de décolletage 6 et 8 broches CNC, Centre d’usinage 3, 4 et 5 axes)

Recherches de pannes, réalisation de diagnostics et dépannages.

Maintenance préventive, rénovation machines.

Mises à jour de nos machines selon instructions.

Entretien des relations techniques entre le client et TORNOS

Missions en France, Suisse et CE

Votre profil :

Diplôme BTS MI ou équivalent, 10 à 15 ans d’expérience.

Langues: français, anglais apprécié.

Qualités requises: vous avez une forte aptitude à travailler de manière autonome, du dynamisme et un esprit d’équipe. Votre connaissance de la machine-outil est un atout. De l‘expérience dans le domaine de l’usinage ou du décolletage est un plus. Vous êtes désireux de vous former dans les domaines faisant défaut et vous avez connaissance des outils informatiques de base.

Envoyer CV + lettre de motivation à :

brossier.a@tornos.com

ou par courrier à :

TORNOS TECHNOLOGIES France

Anne BROSSIER

PAE Les Jourdies – 275 rue du Rhône

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY