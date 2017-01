Second de cuisine (H/F)

LOCALISATION : Vallorcine

TYPE DE CONTRAT : Contrat saisonnier de 5 mois

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 39H

EXPERIENCE : 2 ans

DESCRIPTIF DU POSTE :

Pour un Restaurant d’une quarantaine de places assises, terrasse 50 pers. Cuisine maison et produits frais. Accueil personnalisé de la clientèle. Cuisine semi-ouverte. Vous élaborez les menus du jour, vous gérez le service du chaud et du froid et préparez les desserts. Vous êtes également en charge des sauces et de certaines préparations de la carte. Enfin vous vous occupez des stocks et des livraisons.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 048TYGK

SECTEUR D’ACTIVITE : Restauration traditionnelle

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à thierry.berguerand@gmail.com