INTITULE DU POSTE : Responsable formation en entreprise

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35H

EXPERIENCE : Expérience exigée au moins 5 An(s) – environnement médical serait un plus

DESCRIPTIF DU POSTE :

Vos missions :

– Piloter l’activité de formation : proposer, définir, organiser & contrôler l’offre de formation France & export pour servir les objectifs marketing et commerciaux.

– Gérer la relation avec les formateurs et conférenciers dans le cadre des contenus proposés

– S’assurer de la qualité de notre offre et des prestations proposées par les différents intervenants

– Définir l’offre de formation par rapport au projet d’entreprise et aux objectifs

– Proposer les formats des formations: cible, type de formation…

– Identifier les intervenants et définir le planning des formations annuel

– Définir les supports de promotion et rédiger les contenus

– Définir une grille tarifaire et la part du budget allouée à l’offre de formation

– Définir et prendre en charge la planification et la préparation logistique des formations (matériel pédagogique, supports de présentation)

– Relation avec les conférenciers

– Promotion des formations auprès des forces de vente de l’entreprise

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 053XCSY

SECTEUR D’ACTIVITE : fabrication de matériel médico chirurgical et dentaire



CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à recrutementh-denta.com