INTITULE DU POSTE : Responsable contrôle métrologie

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 37H30

EXPERIENCE : exigée de 5 ans minimum

DESCRIPTIF DU POSTE :

Rattaché au Directeur Industriel, vous organiserez et planifierez les activités du service contrôle afin de:

-permettre la livraison à temps des clients finaux

-garantir une qualité irréprochable

-maitriser et optimiser les coûts de contrôle

Vous ferez appliquer les exigences de la Direction sur la qualité produits et veillerez à la conformité de l’application des procédures et des techniques de contrôle (étalonnage) ; vous mettrez en œuvre les moyens visant à assurer la traçabilité des produits.

Vous assurerez la gestion du projet visant à l’industrialisation du contrôle (de la définition du cahier des charges à la mise en place des process)

Vous gérerez l’équipe composée de 10 agents de contrôle.

Votre profil:

– Connaissance des moyens de contrôle traditionnels en mécanique, des ilots de production et des dispositifs sophistiqués du marché (contourographe, roundtest, systèmes de mesure optique )

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 053WNVK

SECTEUR D’ACTIVITE : Fabrication de matériel médicochirurgical



CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à recrutement@euroteknika.com