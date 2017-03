INTITULE DU POSTE : Régulateur poste central transport sanitaire

LOCALISATION : Passy

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : débutant mais avec diplôme BTS transport

DESCRIPTIF DU POSTE : Vous coordonnerez l’ensemble des véhicules et du personnel en fonction de l’activité journalière de l’entreprise. Vous élaborerez le planning du lendemain en tenant compte de la législation relative au métier d’ambulancier (temps de pause, amplitudes horaires…). Une connaissance des particularités du métier est un plus pour la bonne exécution des missions (notion de facturation, connaissance du milieu géographique, connaissance du référentiel métier…). Des compétences de management, de communication, d’organisation et de gestion du stress sont nécessaires.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 051ZGLW

SECTEUR D’ACTIVITE : Ambulance

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à rh.adlv@ambulances-adlv.com