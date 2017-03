INTITULE DU POSTE : Régleur d’équipement industriel de production

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 37h45

EXPERIENCE : au moins 2 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : Nous recherchons Régleur CN (H/F) en journée pour notre site de Sallanches.

Vos missions seront :

– Réaliser les programmes pour les pièces nouvelles (4 par mois environ)

– Régler et monter les machines (1 à 2 montages par jour)

– Assurer et suivre la production

– Réaliser les autocontrôles nécessaires

– Respecter le planning

– Assurer la maintenance préventive et curative

– Etre force de proposition et d’amélioration continue

Les pièces sont des pièces complexes pour le marché aéronautique en séries de 10 pièces à 3000 pièces.

Vous devez :

– Etre totalement autonome en programmation

– Etre rigoureux et organisé

– Posséder un bon relationnel et un bon savoir-être

Informations complémentaires :

– Parc de 3 machines TRAUB TNL 12

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 051DZBT

SECTEUR D’ACTIVITE : Decolletage

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à s.moenne-loccoz@pezet-sas.fr