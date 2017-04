INTITULE DU POSTE : Réceptionniste de nuit

LOCALISATION : SALLANCHES

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 24H

EXPERIENCE : Débutant (e) accepté (e)

DESCRIPTIF DU POSTE :

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 700 hôtels et 480 000 chambres. Avec plus de 170 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 053SSSF

SECTEUR D’ACTIVITE : Activités des sièges sociaux

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à h9465-re@accor.com