Pizzaiolo / cuisinier

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 41h30

EXPERIENCE : au moins 2 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : ***URGENT***

Vous préparez vos ingrédients et confectionnez vos pizzas.

Vous serez responsable de la propreté de votre outil de travail.

2 postes sont à pourvoir : un à Sallanches , le second entre Sallanches et Chamonix

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 048WZFC

SECTEUR D’ACTIVITE : Restauration

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :