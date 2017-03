INTITULE DU POSTE : Menuisier d’atelier

LOCALISATION : Passy

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 39h

EXPERIENCE : Débutant accepté

DESCRIPTIF DU POSTE : Dépendant du responsable atelier, vous êtes autonome pour :

Réaliser les pièces et ensemble pour les projets et chantier

Réaliser des ensembles menuiseries sur tout type de machine

Programmer et utiliser un machine CN en toute autonomie

Nous attendons de vous un esprit d’équipe de tous les instants,

et des valeurs de solidarité et de travail bien fait

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 050YYJZ

SECTEUR D’ACTIVITE : Travaux de menuiserie

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à pierre-laurent.durantin@wanadoo.fr