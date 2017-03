INTITULE DU POSTE : Graphiste en PAO

LOCALISATION : Servoz

TYPE DE CONTRAT : 11 mois

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : Au moins 3 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : Formation et profil

Créatif, print et web, rapide, organisé et rigoureux, vous avez un sens aigu de la relation client et vous avez l’esprit d’équipe.

Vous êtes de formation minimum Bac +2, en Arts appliqués ou Communication.

Vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.

Doté(e) d’une solide expérience en Print, vous maîtrisez parfaitement la Creative Suite d’Adobe : Indesign, Photoshop, Illustrator (Environnement MAC).

Vous n’êtes certes pas secrétaire de rédaction, mais pour vous l’orthographe est importante.

Une expérience de Community Manager serait un plus.

Vos missions

– Création, conception et mise en page des magazines et guides sur Indesign

– Création de supports de communication print : encarts publicitaires, brochures, flyers, etc.

– Création de logos et/ou identité visuelle

– Création de supports de communication web divers : graphisme pages web, bannières,

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 051JTTG

SECTEUR D’ACTIVITE : Edition de revues et periodiques

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à recrutement@edimontagne.com