INTITULÉ DU POSTE : Equipier / Equipière sécurité civile

LOCALISATION : CHAMONIX MONT BLANC

TYPE DE CONTRAT : Contrat à durée indéterminée

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 23H00

EXPÉRIENCE : Débutant accepté –BEPC ou 3ème achevée Pas de domaine Exigé

DESCRIPTIF DU POSTE :

POSTE D’ÉQUIPIER SÉCURITÉ TRAFIC :

Assistance opérationnelle aux clients / Gestion de la circulation en cas de blocage temporaire d’une voie / Gestion de la viabilité des chantiers / surveillance de l’état de circulation, des installations techniques et des équipements, de l’ouvrage et des plateformes / Informer, vérifier et distribuer les contremarques / Contrôler et délivrer les autorisations des convois frigo et exceptionnels / Assurer la gestion du portail de contrôle thermographique et assurer le traitement des véhicules « chauds » / Réaliser les patrouilles en tunnel et des transports entre plateformes / En cas de fort trafic : limiter les effets négatifs des files d’attente sur les clients, fournir assistance aux usagers / Assurer la sécurité des clients en cas d’événements et délivrer les premiers secours en collaboration avec les équipes de sécurité du GEIE / Assurer la fonction de COI.

NUMÉRO OFFRE POLE EMPLOI : 060DSCP

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autre mise à disposition de ressources humaines

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :