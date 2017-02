Employé de rayon boucherie

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDD 4 mois

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : Au moins 6 mois

DESCRIPTIF DU POSTE : Vous devez garantir une relation de proximité et de confiance avec le client, tout en participant à la vie quotidienne du magasin.

Vous gérez les stocks et l’approvisionnement des produits en rayon, en respectant les objectifs de réassortiment et en veillant à l’attractivité du rayon.

Vous accueillez la clientèle, la renseignez, la fidélisez et êtes en charge de l’encaissement.

Enthousiaste et positif(ve), vous êtes aussi dynamique et organisé(e). Vos capacités d’analyse et d’adaptation, ainsi que votre esprit d’équipe, seront des atouts pour réussir dans vos missions.

Nous comptons sur votre autonomie, votre sens du service et vos qualités relationnelles pour satisfaire une clientèle exigeante et développer le chiffre d’affaires de votre secteur.

Vous désirez participer à des projets novateurs, vous disposez d’une première expérience réussie dans la vente ou la manutention et vous avez une bonne maîtrise des calculs.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 050JLKR

SECTEUR D’ACTIVITE : Magasin multi-commerces

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l’agence PE 74055 – ALE SALLANCHES

170 RUE DU COLONEY

CS 90120

74706 SALLANCHES

entreprise.rha0117@pole-emploi.net