INTITULE DU POSTE : Educateur technique en cuisine

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : au moins 5 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : Le Championnet Sallanches recrute pour son centre de formation professionnelle (avec ouverture au public) un/une éducateur technique en cuisine.

Professionnel(le) de la restauration avec une expérience en cuisine et en distribution self service, vous avez pour mission d’accompagner et de former des adolescents autour de formations qualifiantes. Intégré(e) à une équipe pédagogique dynamique et expérimentée, vous participez à la production des repas servis au self et au restaurant d’application.

Vous travaillez suivant une organisation sur 4 jours du lundi au vendredi en journée de 8h à 15h (pas le week-end) et bénéficier pour partie de congés durant les vacances scolaires.

Poste à pourvoir dès le mois d’avril 2017.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 051CMTF

SECTEUR D’ACTIVITE : Hébergement social pour enfants en difficultés

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer CV à M. LE DIRECTEUR

1260 AVENUE ANDRE LASQUIN

74700 SALLANCHES