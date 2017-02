Economiste/Métreur

BERRUEX BOIS ET HABITAT à Passy, construction de chalets en maisons bois et travauxde charpente et menuiserie en neuf et rénovation recherche un économiste / métreur

MISSION

Reportant directement à la direction, vos missions principales seront les suivantes :

– Estimer et établir les devis

– Répondre aux différents appels d?offre

– Rédiger et analyser les retours d?appels d?offre des sous-traitants

– Suivre et ajuster les budgets alloués au projet de construction

– Ajuster les temps unitaires et compositions d?ouvrages dans le logiciel devis

– Participer à l?élaboration des plannings chantier

– Négocier et approvisionner la matière première, les consommables

COMPETENCES REQUISES

– La maîtrise de l?outil informatique

– Avoir le sens du relationnel et de la négociation

– Etre rigoureux, méthodique et organisé.

– Etre autonome

CONDITIONS

– Formation bac+2 BTS ou DUT

– Expérience dans le secteur bois souhaitée.

– Type de poste : CDI

– Rémunération : selon expérience et profil

Contact : http://www.berruex.com/