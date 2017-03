INTITULE DU POSTE : Cuisinier

LOCALISATION : Passy

TYPE DE CONTRAT : CDD

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 39h

EXPERIENCE : minimum 2 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : – coordonner le travail des 2 serveurs

– gestion des achats, des stocks et des inventaires en coopération avec le directeur

– analyse et gestion des coûts

– élaboration des menus

– application et contrôle de l’application de la méthode HACCP

– suivi et contrôle du bon déroulement du service

CDD saisonnier du 12 juin au 17 septembre 2017

travail du mardi au dimanche, 8h30-14h30 + 15h30-18h30 le vendredi

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 050PBHB

SECTEUR D’ACTIVITE : Organisation fonctionnant par adhésion volontaire

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à david@jardindescimes.com