Couturier tailleur

LOCALISATION : Megève

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35 h

EXPERIENCE : 2 ans

DESCRIPTIF DU POSTE :

La maison AALLARD est une institution de la mode à Megève depuis 1926. Intégrez les équipes de cette célèbre enseigne du luxe et épanouissez-vous dans une carrière sur le long terme.

Au sein de l’atelier de couture, vous effectuerez un travail artisanal de qualité aux finitions irréprochables.

Minutieux (se), polyvalent(e), rigoureux(se) et autonome, vous avez une très bonne connaissance du produit textile luxe et de la couture. Vous justifiez d’une expérience de plusieurs années sur des pièces hautes gammes et maîtrisez les techniques tailleurs et les retouches sur de multiples matières (tissus, peaux, cuir, fourrures…)

Au sein de la boutique de prêt à porter, vous renforcerez éventuellement temporairement l’équipe de vente.

La rémunération très motivante sera définie selon les compétences, le type de contrat et évoluera bien sûr avec l’ancienneté dans la maison.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 048VKVW

SECTEUR D’ACTIVITE : Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à rh@aallard.com