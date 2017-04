INTITULE DU POSTE : Conseiller commercial

LOCALISATION : Sallanches

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : 1 an minimum

DESCRIPTIF DU POSTE : Gérer commercialement et animer le site web de la société.

Basé à Sallanches, nous recherchons un commercial sédentaire qui aura pour mission de traiter commercialement les demandes provenant des sites web que nous administrons, ainsi que l’intégration, en accord avec l’équipe terrain et la direction, des produits et des fiches produits dans les sites.

Il est nécessaire d’avoir du sens commercial et une très bonne maitrise de l’outil informatique.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 052TDHT

SECTEUR D’ACTIVITE : COMMERCE

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Merci d’adresser votre candidature à :

Technic bureau

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à f.marchesseau@technic-bureau.com