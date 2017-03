INTITULE DU POSTE : Conducteur de travaux tous corps d’état

LOCALISATION : Domancy

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35h

EXPERIENCE : minimum 5 ans

DESCRIPTIF DU POSTE : La personne doit être expérimentée dans la conduite de travaux de tout corps d’état. Il doit effectuer les tâches administratives : vérification des factures clients/sous-traitants, préparation des débits, organisation des livraisons, élaboration des CR des réunions de chantier, réponse aux courriers, vérification des plans, etc. Assister aux réunions et en animer. Visiter les chantiers : prise et vérification de côtes, interventions en fin de travaux des sous-traitants, pré réception et réception de chantier, gestion du SAV, contrôle du travail, gestion des problèmes, etc.. Planifier le chantier avec les chefs d’atelier. Rencontrer les clients et être leur conseiller technique durant les travaux. Gérer les budgets et les délais en respectant le cahier des charges. Savoir parler Anglais est impératif.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 052DYXW

SECTEUR D’ACTIVITE : Construction de maisons individuelles

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence PE 74055 – ALE SALLANCHES

170 RUE DU COLONEY

CS 90120

74706 SALLANCHES