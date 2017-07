INTITULE DU POSTE : Commercial(e) terrain confirmé(e)

LOCALISATION : SALLANCHES

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35H

EXPERIENCE : Expérience exigée au moins 2 An(s)

DESCRIPTIF DU POSTE :

Vous assurerez la vente et la maintenance de Système de Sécurité Incendie et développerez une clientèle d’entreprises et de particuliers en prospectant de nouveaux clients sur les départements 74, 73, 01 et 38.

– des connaissances dans le domaine de la SECURITE INCENDIE serait un plus

– vous avez une excellente présentation et une parfaite élocution

– vous êtes motivé(e), vous avez un sens aigu de la satisfaction client et une bonne capacité d’adaptation

– vous êtes dynamique, autonome et organisé(e) et vous disposez d’un bon relationnel

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 056ZYNK

SECTEUR D’ACTIVITE : Activités liées aux systèmes de sécurité



CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :