INTITULE DU POSTE : Chef de Service

LOCALISATION : MEGEVE

TYPE DE CONTRAT : CDI-Statut Cadre

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35H Horaires normaux-avec astreintes

EXPERIENCE : Expérience exigée au moins 3 An(s)

DESCRIPTIF DU POSTE :

« L’Association Championnet (reconnue d’utilité publique) recrute pour l’IME le Chalet Saint André à Megève, un chef de service pour deux structures d’accueil en internat et demi internat: une section SEES pour les jeunes de 10 à 14 ans, et une section SIPPS pour les jeunes de 14 à 16 ans.

Le Chef de service collabore avec l’équipe des cadres à la mise en œuvre du projet d’établissement.

Il assure la responsabilité de l’animation éducative et pédagogique, de l’organisation et du fonctionnement des équipes éducatives et techniques ainsi que la gestion des horaires de travail.

Il veille à l’application des dispositions réglementaires, conventionnelles et associatives.

Il est le garant de l’élaboration et du suivi des projets personnalisés.

Expérience d’encadrement confirmée et connaissance de la population accueillie.

Poste à pourvoir au 31 août 2017.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 057DGGP

SECTEUR D’ACTIVITE : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés



CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :