INTITULE DU POSTE : Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd

LOCALISATION : COMBLOUX

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 37H00

EXPERIENCE : 2 ans minimum

DESCRIPTIF DU POSTE :

Vous avez en charge pour partie de la livraison sur les chantiers : le chargement et le déchargement du camion.

Vous assurez la gestion du parc bois et matériaux de l’entreprise ainsi que le rangement des aires de stockage (bois, isolants,…)

Vous êtes amené à faire du « boisage » à l’atelier bois, de la petite maintenance des véhicules et des outils de travail, nettoyage…

– CACES R390 grue auxiliaire OBLIGATOIRE

– CACES élévateur apprécié

– FIMO à jour impératif

Vous êtes polyvalent, organisé et vous savez prendre des initiatives.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 053MGKK

SECTEUR D’ACTIVITE : Travaux de menuiserie bois et PVC

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence PE 74055 – ALE SALLANCHES

170 RUE DU COLONEY

CS 90120

74706 SALLANCHES