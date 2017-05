INTITULE DU POSTE : Assistante administrative et commerciale

LOCALISATION : Argentières

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 35H

EXPERIENCE : Expérience exigée au moins 2 An(s)

DESCRIPTIF DU POSTE :

Vous aurez en charge la gestion du courrier commercial, le suivi des dossiers clients (suivi, relance,facturation), la comptabilité basique (formation en interne), la gestion du SAV, l’accueil physique et téléphonique des clients, les opérations commerciales (mailing, relance), la création de documents commerciaux, la logistique avec la maintenance des systèmes ABS Airbag (formation en interne), la réception et l’expédition des commandes. Vous assurerez également la gestion du Show Room de l’enseigne.

Vous avez une bonne connaissance des logiciels comptables et de la grammaire française.

Vous devez avoir une connaissance du secteur de la glisse et de la pratique du ski hors piste.

Qualités requises:

-Assiduité dans le suivi commercial

-Excellentes capacités d’organisation.

-Aptitudes relationnelles et commerciales

-Capacités manuelles

Vous avez la volonté de relever un véritable challenge professionnel, rejoignez nous!

Poste à pourvoir à compter de juin 2017.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 053WCVZ

SECTEUR D’ACTIVITE : autres commerces de détail spécialisés



CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser :

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence PE 74055 – ALE SALLANCHES

170 RUE DU COLONEY

CS 90120

74706 SALLANCHES