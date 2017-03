INTITULE DU POSTE : Assistant dentaire

LOCALISATION : Chamonix

TYPE DE CONTRAT : CDI

NBR HEURES HEBDOMADAIRES : 25h

EXPERIENCE : au moins 6 mois

DESCRIPTIF DU POSTE : Dans un cabinet implanto, paro et omnipratique au centre de Chamonix, vous assurez l’assistance opératoire chirurgicale, omni pratique + travail à 4 mains et vous avez déjà une expérience de 6 mois minimum. Vous travaillez en équipe avec les 3 autres assistantes pour le nettoyage et la stérilisation. Contrat de 4 jours par semaine (1 journée complète et 3 demi-journées). Les jours de travail sont à définir avec l’employeur.

Poste à pourvoir au 1er juin 2017.

NUMERO OFFRE POLE EMPLOI : 051MWSS

SECTEUR D’ACTIVITE : Pratique dentaire

CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser : Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement

en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi

ou par mail à gittegregers@gmail.com