Relier Paris au pays du Père Noël en tendant juste le pouce.

Rebaptisé Capitaine Rémi (Capitaineremi.com), ce blogueur-globe-trotteur, était parti le 6 décembre des Champs-Elysées avec une pancarte « pôle Nord » et une hotte abritant son sac à dos. Il en a bavé pour boucler son aventure de plus de 3 000 km. Car inciter les automobilistes à s’arrêter quand on porte une longue barbe blanche, ce n’est pas forcément un cadeau. « Tout le monde reconnaît le Père Noël, j’ai eu droit à des milliers de coucous et de coups de klaxon, mais beaucoup de conducteurs n’ont pas compris que je faisais du stop ou ne me prenaient pas au sérieux. J’ai donc essuyé beaucoup de refus », raconte celui qui n’a pas froid aux yeux.

La plupart du temps, Rémi dormait chez l’habitant grâce à des appels au gîte « gratos » lancés sur Facebook et reçus cinq sur cinq à Hambourg, Stockholm ou Copenhague. Arrivé en haut du globe, le routard déguisé s’est initié au traîneau à chiens.