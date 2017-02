La Lune, Mars, Vénus et l’ISS réunies sur une seule image !

Sous un ciel relativement brumeux et après une course-poursuite pour tenter d’esquiver les nuages, voici la triple conjonction Lune, Vénus et Mars, ainsi que la Station Spatiale Internationale, prise successivement sur 3 poses de 15 secondes, le 31 janvier à 19h59. Vraiment dommage pour les 2 astres les plus proches de nous en ce moment, ils se résument qu’à 2 ronds bien cramés.

L’ISS et Mars était parfaitement alignés de là où j’étais, au milieu de la campagne du sud-Sarthe !

Maxime Oudoux