Aujourd’hui, Mardi 21 Fevrier, on fête les guides touristiques, une profession méconnue !

On sait trop peu que le guide touristique officiel est un véritable professionnel, connaissant sur le bout des doigts les monuments qu’il fait visiter et le contexte historique correspondant.

On a rencontré Lucie, à la culture de Saint-Gervais et Bernadette guide du patrimoine à Chamonix, on les ecoute ici :