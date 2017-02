84% DES FRANÇAIS UTILISENT LES EMOTICONES !

Avec un pic chez les jeunes âgés de moins de 35 ans !

En moyenne, les Français utilisent 6 émoticônes par jour, 2 émoticônes par message, et au total, une gamme de 7 émoticônes différents, soit très peu de renouvellement.

Les émoticônes les plus utilisés des Français renvoient à des émotions positives : smiley souriant (46%), clin d’œil (46%), etc.

Pour 76% des Français, les émoticônes sont une forme de communication universelle et 57% d’entre eux estiment qu’il s’agit d’une forme de communication à part entière