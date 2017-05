L’AlpsMan Xtrem Triathlon c’est 3 courses (le 10 Juin):

Natation – 3,8km

Vélo – 183 km et 4300 de dénivelé positif

Course à pied (Trail) – 42,195 km

Et c’est nouveau cette année ! Vous avez le choix ! Vous pouvez choisir votre course avec l’AlpsMan Xperience (le 11 Juin) :

Natation – 1,9 km

Vélo – 29 km

Course à pied (Trail) – 16,5 km

Ecoutez Ludovic Valentin ici :