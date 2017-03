David Décode – Spécial Festival Mont Blanc d’Humour de Saint Gervais Mont Blanc

Semaine spéciale sur Radio Mont Blanc consacrée au Festival Mont Blanc d’Humour de Saint Gervais !

On en profite donc pour vous rappeler que vous pouvez suivre en direct vidéo les émissions sur nos réseaux sociaux.

En effet, on vous décrypte depuis quelques semaines déjà dans le David Decode les dernières nouveautés des réseaux sociaux et on en parle pas mal ces derniers temps, c’est la diffusion en direct sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi vous pouvez suivre et retrouver depuis mardi toutes les émissions et les invités sur nos réseaux sociaux.

On vous invite donc à revoir si vous avez loupé les émissions précédentes, ur notre page facebook et sur notre storie Instagram, l’intégralité de cette semaine spéciale festival Mont Blanc d’humour de Saint Gervais !

Alors rdv à 18h10 pour voir en intégralité et en live sur nos réseaux sociaux, sur notre page facebook et sur notre storie instagram les émissions en direct du Pur Bar Restaurant à Saint Gervais Mont Blanc

Et on continue ce David Décode avec une anecdote intéressante sur l’origine de Youtube

En effet, saviez vous que l’ambition première de cette plateforme de vidéo était d’être un site de rencontre !

Le nom de domaine «YouTube» a été déposé un 14 février, par «trois mecs qui n’avaient rien à faire le jour de la Saint Valentin» a expliqué Steeve Chen, le co-fondateur du site.

L’idée était simple et ingénieuse, les personnes qui recherchaient l’amour pouvaient poster une vidéo pour se présenter et dire ce qu’ils recherchaient.

Néanmoins, personne n’a jamais posté de vidéo, et c’est la raison pour laquelle les trois cofondateurs de YouTube ont alors décidé d’élargir la cible, et laisser à tout le monde la possibilité de poster du contenu.

C’est alors le carton plein pour ce jeune site de partage de vidéos, et moins d’un an plus tard il est racheté par le géant Google pour la modique somme de 1,6 Milliard de dollars. Quand même.