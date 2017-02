David Décode – Nouveautés Facebook

Facebook vient titiller LinkedIn et lance officiellement les offres d’emploi.

Facebook vient d’annoncer officiellement sur son site le lancement d’une fonctionnalité permettant aux pages publier des offres d’emploi. Les utilisateurs auront alors la possibilité de postuler directement dans cette interface.

L’arrivée d’offres d’emploi sur Facebook avait déjà fait l’objet d’un premier article sur notre site au début du mois de novembre. Certaines pages avaient découvert qu’elles avaient la possibilité de proposer des offres, de la même manière qu’elles pouvaient rentrer des produits ou héberger des vidéos.

Cette fonctionnalité officiellement sortie est déployée uniquement sur les États-Unis et Canada pour l’instant. Les utilisateurs du plus grand réseau social du monde peuvent alors postuler à des offres sans avoir à sortir de Facebook.

Job post creation flow (desktop) Publié par Facebook Business sur mardi 7 février 2017

Prenez garde à votre e-réputation et à la maitrise de la confidentialité de vos contenus sur le réseau social. Bien que l’information ne soit pas très claire encore … Que l’on postule depuis un ordinateur ou depuis un mobile, la plateforme semble enregistrer votre profil personnel. Il y a fort à parier que bien des utilisateurs vont se créer un profil professionnel pour postuler aux offres d’emploi sur Facebook.

Jobs Mobile Publié par Facebook Business sur mercredi 8 février 2017

Maintenant, la grande question c’est : que va faire LinkedIn ? Certes, le type d’entreprise et de candidat ne seront pas les mêmes. Facebook cible plutôt les offres pour les PME, tandis que LinkedIn est plus taillé pour les grands groupes. Malgré cela la fonctionnalité est belle et bien installée et connaissant l’avidité de la société de Mark Zuckerberg en terme de croissance, elle ne devrait pas s’arrêter là.

Les vidéos Facebook évoluent

Facebook annonce 4 nouveautés en lien avec les vidéos : l’autoplay n’est plus muet, les vidéos verticales sont mieux mises en valeur et les vidéos continuent à être lues même si vous faites défiler votre écran. Le réseau social annonce également le lancement d’une application Facebook Video conçue pour les TV connectées.

Depuis longtemps, vous n’avez plus besoin de cliquer sur « Play » pour lire une vidéo Facebook. La lecture est automatique. Désormais, vous n’avez plus besoin de cliquer sur la vidéo pour activer le son : il sera activé par défaut. Facebook estime que les utilisateurs sont prêts à entendre du son sur leur mobile à partir du moment où le son est activé sur leur mobile. 2 solutions pour désactiver le son des vidéos Facebook :

Désactiver le son sur votre téléphone (pour une sourdine temporaire)

Dans les paramètres, désactivez Videos in News Feed Start With Sound

Ce n’est pas clairement précisé, mais nous pensons que cette nouveauté ne concerne que la version mobile de Facebook (Android, iPhone et iPad).

Focus sur les vidéos verticales

Snapchat a démocratisé les vidéos verticales. Facebook l’a bien compris et les mettra davantage en valeur sur mobile. Concrètement : elles ne seront plus autant tronquées et pourront mobiliser presque l’ensemble de l’écran. Cette nouveauté concerne aussi bien l’application Android que l’application iPhone.

Watch and scroll

Facebook encourage le multitasking. Vous pouvez continuer à regarder une vidéo Facebook, sur desktop ou sur mobile, tout en faisant défiler votre fil d’actualité. Il suffit de faire un drag-and-drop de la vidéo vers n’importe quel coin de votre écran pour fixer la vidéo (picture-in-picture). Vous pouvez alors continuer à scroller. Sur Android, vous pouvez même laisser la vidéo dans un coin et utiliser une autre application. Cette nouveauté est en cours de déploiement sur desktop et mobile.

