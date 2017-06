David Décode – Nouveauté sur les Lives Instagram et Snap Map

Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité pour ses Live !

Les utilisateurs ont déjà la possibilité de diffuser en live sur Instagram via la fonctionnalité de story, dont on a déjà beaucoup parlé dans le David Décode au cours de ces dernières semaines, mais le problème, c’est qu’une fois diffusée, on ne pouvait pas retrouver le direct réalisé sur la plate forme !

On pouvait suivre que le direct, car les abonnés étaient informés par une notification d’Instagram comme quoi le compte qu’on suivait était en direct !

Mais justement, Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité permettant de prolonger la vie de vos vidéos en live. Et oui, c’est la bonne nouvelle de la semaine !

À l’issue d’une vidéo en live sur Instagram, vous pouvez maintenant choisir de « partager votre vidéo durant les 24 prochaines heures, pour que justement il y ai plus de personnes puissent la voir », en fait, c’est-à-dire que le replay de votre vidéo en live est incluse dans votre story.

Et justement C’est cette nouvelle option qui est proposée à la fin de la retransmission de votre vidéo en live sur Instagram !

Alors Vous pouvez toujours sauvegarder le contenu de la vidéo dans votre pellicule photo pour la conserver ou la partager comme c’était déjà le cas avant, mais maintenant Les replays sont intégrés naturellement dans les stories. Ils sont disponibles pendant 24 heures, comme tout contenu partagé dans une story Instagram.

Cette nouveauté est incluse à la version 10.26 de l’application, sur Android et iOS.

On continue avec Snapchat lance Snap Map pour géolocaliser les Snaps!

Et oui c’est la Dernière fonctionnalité en date pour la plateforme sociale Snapchat qui s’appelle Snap Map. ! et Comme son nom peut laisser l’entendre, la fonctionnalité permet de trouver des Snaps géolocalisés à travers une carte ! C’est Une mise à jour qui va dans la logique de Snapchat qui veut prouver sa capacité à engager ses membres physiquement.

Pour vous expliquer, Snap Map est en fait issue de l’acquisition de Zenly !

Zenly pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une « carte sociale » pour la modeste somme de 350 millions de dollars !!! Et Concrètement, vous allez pouvoir partager à vos amis (ou non, si vous activez le « Ghost Mode » en français le mode fantôme), votre localisation.

Ce qui veut dire que vous pourrez également voir l’egros somme, c’est une façon de découvrir de nouveau membres et de nouveaux lieux…

Vous pouvez également retrouver une Vidéo explicative sur notre site internet dans la rubrique David Décode !

Une couette qui régule la température et refait automatiquement le lit

Oubliez l’intelligence artificielle et autre réalité virtuelle ou augmentée ! Une technologie développée par une jeune entreprise canadienne est en passe de ré-inventer la literie !!!

Le nom de la société c’est Smartduvet Breeze, qui va permettre de réguler la température de la couette (de chaque côté), mais également de refaire automatiquement le lit.

La société canadienne derrière cette technologie est encore en phase de « crowdfunding », mais le projet est voué à un bel avenir en tout cas et pour info, Il reste, à l’heure actuelle, 24 jours de participation, mais Smartduvet Breeze a déjà récolté 661% de son objectif de départ. Celui-ci est fixé à 20 000 dollars (américains) et c’est déjà plus de 132 000 dollars qui ont été récoltés !

La technologie fonctionne à travers une « boîte » et une couette qui s’intègrent à n’importe quel sommier et qui fonctionne via l’application mobile !

Cette couette intelligente permet de réguler la température de chaque côté du lit en plus de se remettre automatiquement.

Alors tu me diras bonne invention ou non, mais Pour l’entreprise, cela a plusieurs conséquences, notamment, sur le sommeil qui sera plus récupérateur.

Deuxièmement, sur l’hygiène de la literie puisqu’en régulant mieux l’humidité va ainsi réduire les germes. Et enfin, au niveau de la consommation d’énergie avec le chauffage de la chambre.

Pour ceux qui auront participé au financement du projet, la société estime pouvoir livrer sa couette vers septembre de cette année. Par ces jours de forte chaleur, cette couette va faire beaucoup d’envieux !

source : www.blogdumoderateur.com

www.siecledigital.fr