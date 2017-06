David Décode – Nouveau Design Twitter | GIF fête ses 30 ans

Twitter présente son nouveau design

Les utilisateurs ont déjà du le remarquer, Twitter évolue et nous présente un nouveau design ! On retrouve Un look plus moderne sur la version web, sur les applications mobiles iOS et Android et même sur TweetDeck. Plusieurs changements donc sont apportés au design de Twitter qui s’articule autour de plusieurs thèmes.

On commence avec Le menu latéral :

C’est la Première nouveauté, le menu latéral sur les applications mobiles qui permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités, comme le profil, les autres comptes, les paramètres et les options de confidentialité.

C’est une nouveauté que les utilisateurs d’Android bénéficiaient déjà, mais il est désormais présent sur iOS

La typographie et les photos de profil sont arrondies

La police utilisée par Twitter change ce qui permet au le réseau social d’insister notamment sur les titres et de se détacher davantage du contenu des tweets.

Autre modification comme tu le disais ce sont, Les photos de profils qui sont désormais arrondies !

Et enfin, Twitter a également décidé de repenser ses icônes d’action. Le réseau social explique que les utilisateurs comprenaient mal l’icône « réponse » en forme de flèche et pensaient qu’il s’agissait d’un bouton « précédent » ou « supprimer ». Il est désormais en forme de bulle et les icônes Retweet et J’aime ont été affinés.

On continue avec le GIF qui fête ses 30 ans !

Et oui peut de monde pensait que le format GIF avait déjà 30 ans !!

Pour rappel Le format a une vie mouvementée : autrefois très populaire, puis devenu has been , il est à nouveau sur le devant de la scène Internet depuis quelques années.

On le voit souvent, Les GIF animés permettent souvent de traduire une émotion de manière plus ludique qu’avec des mots notammen à travers les reaction GIF).

Le Graphics Interchange Format de son nom comlet fête aujourd’hui ses 30 ans, et Facebook a décidé de célébrer cet anniversaire comme il se doit en intégrant Les GIF animés dans les commentaires Facebook !

Alors Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent utiliser des GIF pour réagir à une publication Facebook avec Un nouveau bouton GIF qui est présent à droite du champ Commentaire.

Pour l’utiliser, c’est très simple, il vous suffit d’appuyer dessus pour accéder à une liste de GIF animés. Un champ de recherche permet de trouver le GIF adapté à la situation !

COMMENT ON PRONONCE ALORS , JIF OU GUIF ?

C’est sans doute le plus grand débat d’Internet (avec Digital vs. Numérique).

Le créateur du GIF est clair à ce sujet, il faut prononcer JIF – tandis que d’autres préfèrent GUIF car le “G” signifie “Graphics”.

Et justement Facebook relance aujourd’hui le débat en proposant à ses utilisateurs de voter pour l’une ou l’autre prononciation sur la version mobile de l’application. Le réseau social publiera ensuite les résultats du vote.

