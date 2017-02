David Décode – Les réseaux sociaux préférés des étudiants

En pleine période de vacances, on s’intéresse cette semaine dans le David Décode aux étudiants et leurs préférences sur les réseaux sociaux !

Diplomeo publie une étude sur les pratiques digitales des étudiants en France. Cette enquête, réalisée auprès de 1121 étudiants âgés de 17 à 27 ans selon la méthode des quotas, montre la percée de Snapchat auprès de la communauté étudiante.

82% des étudiants sont inscrits sur Snapchat

Facebook reste le réseau social N°1 en nombre d’inscrits. 93% des étudiants français sont inscrits sur Facebook. Mais le réseau social de Mark Zuckerberg est désormais talonné par Snapchat, qui réalise une percée. 82% des étudiants français sont inscrits sur Snapchat, contre seulement 64% sur Instagram et 53% sur Twitter.

Du côté des réseaux sociaux préférés, le classement est proche :

Facebook est le réseau social préféré de 45% des étudiants

Snapchat arrive en seconde position, à 19%

Suivent Instagram (18%), Twitter (12%), Pinterest et LinkedIn (3%)

2 étudiants sur 3 utilisent Snapchat tous les jours

En termes d’usage, la hiérarchie des réseaux sociaux est également similaire :

84% des étudiants français utilisent Facebook tous les jours

67% d’entre eux utilisent Snapchat tous les jours

Suivent Instagram (47%) et Twitter (25%)

On remarque quelques différences entre étudiantes et étudiants : les hommes sont davantage inscrits sur Twitter et LinkedIn, les femmes préfèrent Instagram et Pinterest. Près d’une femme sur deux cite un réseau social de partage d’images quand on leur demande leur plateforme préférée (Snapchat, Instagram ou Pinterest).

Facebook, réseau social de l’entraide pour les révisions

Enfin, Diplomeo remarque que Facebook n’est pas uniquement destiné au partage de contenu ludique. Si 42% des étudiants déclarent être inscrits sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité et 40% pour parler à leur proche, ils sont 79% à avoir déjà utilisé un groupe Facebook pour travailler avec leurs camarades. Chaque semaine, près de 6 étudiants sur 10 utilisent Facebook pour travailler avec leurs amis.

source : www.leblogdumoderateur.com

Exit les masques démodés et inefficaces, une styliste française a conçu un foulard spécial pour protéger contre la pollution, notamment aux particules fines.

Wair est le nom de cet accessoire présenté comme un masque anti-pollution plus « stylé » et plus imperméable aux polluants nocifs pour la santé respiratoire. Conçu par la styliste Caroline Van Renterghe, ce foulard dissimule un système de filtration multicouches qui permet de bloquer le passage de 99 % des agents polluants (microparticules jusqu’aux PM 0,1µm, les pollens, les gaz et les bactéries). Il est relié à une application smartphone « Sup’airman » qui permet de dire où et quand transformer son foulard en masque redoutable contre l’air pollué. Seule contrainte à endosser : le filtre qui doit être changé régulièrement. Mais là alors la conceptrice a pensé à tout : l’application fera office de pense-bête en signalant quand il faut le changer.

Sur chaque filtre est également indiqué le temps d’utilisation conseillé pour une efficacité optimum.

www.wair.fr/