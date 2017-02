David Décode – L’actualités des réseaux sociaux

Carroussel sur Instagram c’est officiel

Le réseau social Instagram vient d’annoncer sur son blog officiel le lancement de la fonctionnalité de carrousel.

Découverte au début du mois, ce nouveau format de publication permet à l’utilisateur de partager jusqu’à 10 photos ou vidéos dans un seul et même post. Cela rend plus interactif le partage de contenus ayant une seule et même thématique.

À présent annoncée officiellement, cette fonctionnalité n’est pour l’instnt accessible que pour les États-Unis. Elle devrait néanmoins faire rapidement son apparition en Europe et donc en France dans les heures qui viennent. La mise à jour 10.9 d’Instagram est celle qui intègre le carrousel et elle a été mise en ligne hier soir. Néanmoins, la fonctionnalité n’apparait pas encore.

Lorsqu’elle apparaitra, au moment de partager une photo vous pourrez cliquer sur une icône bleue en bas à droite de la photo. Vous pourrez alors choisir jusqu’à 10 photo ou vidéos pour créer votre carrousel.

De l’arrivée des stories sur Instagram jusqu’au live, le réseau social complète et renforce son expérience pour offrir de nouvelles possibilités à ses utilisateurs. Une stratégie qui semble payante, notamment pour les stories puisqu’elles sont de plus en plus utilisées. La stratégie est doublement payante puisqu’elle a aussi impacté Snapchat qui compte moins d’utilisateurs actifs à présent

Facebook teste la description des images pour les malvoyants

Facebook teste actuellement un système qui applique une technologie de vision par ordinateur, elle servirait à identifier les visages, les objets et les thèmes à partir de photos et fournir une alternative aux non- voyants.

Cette technologie développée par le réseau social a suscité des réactions positives en phase test en laboratoire. Via une étude de terrain de deux semaines pour les utilisateurs de iOS 9K VoiceOver, il a été attribué de manière aléatoire dans les groupes de test.

Le groupe de test a relevé que grâce à ce système les photos sur Facebook étaient plus faciles à interpréter et plus attrayantes. Ce n’est pas la première fois que l’intelligence est utilisée dans ce sens, Amazon avec Rekognition est dans la même démarche d’ouverture aux personnes atteintes de cécité. L’utiliser pour un réseau social est par contre inédit, si le volet recherche de Facebook s’étend vers de telles initiatives nous ne pouvons qu’applaudir !

Une petite fille de 7 ans postule pour un emploi chez Google. Le CEO lui répond.

C’est ce qu’on appelle avoir la classe. Une fillette de 7 ans a envoyé une candidature pour un poste chez Google et Sundar Pichai lui a répondu en personne.

Chloe Bridgewater a vu les choses en grand et a misé sur son avenir en écrivant à la succursale du groupe Alphabet. Ambitieuse, elle a postulé en exprimant sa volonté de travailler un jour pour la firme de Mountain View. Dans cette même lettre, la jeune fille a aussi évoqué son souhait de travailler dans une usine de chocolat, ou nager aux Jeux Olympiques.

Contacté par la BBC à la suite de cet échange épistolaire, le père de la petite Chloé a dit qu’ils étaient impressionnés, mais qu’il ne pensait pas que sa fille ait bien conscience de la magnitude de la réaction. « Elle a un grand esprit entrepreneurial. Depuis la crèche on nous a toujours dit qu’à l’école elle était brillante, qu’elle travaillait dur et qu’elle était polie. »

On ne peut que lui souhaiter de réussir dans ses projets chocolatiers, informatiques et sportifs.

