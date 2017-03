David Décode – L’actualité des réseaux sociaux

Au programme du David Décode, on fait un tour de l’actualité des réseaux sociaux comme chaque vendredi et on commence avec Twitter et une vague massive de piratage

Effectivement Vous avez peut-être remarqué depuis mercredi matin sur Twitter que de nombreux comptes, y compris des comptes vérifiés, ont été piratés et partagent une vidéo sur le président turc Erdogan.

Le piratage a touché de nombreux comptes en France et à l’étranger comme notamment Alain Juppé, Envoyé Spécial, Forbes, Amnesty International, Bercy…

Les utilisateurs lambda sont eux aussi touchés, et tous les comptes semblent pouvoir être affecté.

D’après Next Inpact, l’application Twitter Counter ou The Counter serait sûrement le point d’entrée des hackers puisque L’application a en effet l’autorisation d’écrire et de publier avec les comptes sur lesquels elle est installée alors Si vous avez lié l’app à votre compte Twitter, supprimez là immédiatement.

Facebook et Instagram interdisent l’utilisation de vos données « à des fins de surveillance »

Oui et c’est une bonne nouvelle car Les règles d’utilisation des deux réseaux sociaux ont été durcies, après les mises en garde répétées d’associations de défense des libertés numériques.

C’est ce qu’a annoncé lundi Rob Sherman, le chargé de la protection de la vie privée pour Facebook, une mise à jour des conditions d’utilisation de la plate-forme, ainsi que d’Instagram.

En fait, cette actualisation vise les développeurs qui créent des logiciels utilisant les données issues des deux réseaux sociaux, et ils devront donc « protéger les informations [qu’ils] reçoivent, afin d’éviter les accès, emplois ou diffusions non autorisés ».

Une étude sur les séniors et les réseaux sociaux

C’est très intéressant car on a une idée reçu sur le fait que les réseaux sociaux sont uniquement utilisés par les plus jeunes mais les séniors sont également connectés Christophe !

Les Senioriales, résidences et logements pour seniors, à réalisée une étude sur les habitudes des seniors vis à vis du numérique, et plus particulièrement des réseaux sociaux.

Alors on apprend que La navigation via un ordinateur reste en tête et que les seniors passent 14 heures par semaine sur Internet.

On apprend également que 43 % des + de 65 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. Ils affectionnent particulièrement Facebook, Skype et Twitter . Leurs usages sont les mêmes que pour le reste de la population : ils y sont principalement pour communiquer, se divertir et faire de nouvelles rencontres.35,6 % des retraités s’y connectent via leur smartphone.

