David Décode – La croissance impressionnante d’Instagram

Instagram : vous pouvez sauvegarder une vidéo en live sur votre téléphone

Depuis novembre 2016, on peut diffuser des vidéos en live sur Instagram. Cette fonctionnalité est intégrée aux stories. Une fois le live terminé, impossible d’accéder à nouveau à la vidéo diffusée sur Instagram : elle disparaît automatiquement. Mais à partir d’aujourd’hui, si vous mettez à jour votre app Instagram sur Android ou iOS, vous pouvez choisir de sauvegarder la vidéo d’un live diffusé sur Instagram.

Toutes les vidéos diffusées en live ne seront pas automatiquement sauvegardées. Pour enregistrer un live Instagram, vous devrez attendre la fin de sa diffusion et appuyer sur le bouton Save situé en haut à droite de l’écran de fin du live. Évidemment, seul l’auteur de la vidéo peut sauvegarder son live. Vous ne pouvez pas enregistrer le live d’une autre personne sur Instagram.

En appuyant sur Save, vous téléchargez la vidéo de votre live Instagram sur votre téléphone. Vous n’avez accès qu’à l’image et au son : les commentaires des spectateurs, les Likes et le nombre de spectacteurs ne sont pas indiqués. Objectif de cette fonctionnalité : permettre aux broadcasters de visionner leurs vidéos plus tard, notamment s’il s’est passé quelque chose de « spécial » durant la diffusion en live. Et pourquoi pas les inciter à partager à nouveau cette vidéo sur les réseaux sociaux.

Les Réactions et les Mentions arrivent sur Messenger