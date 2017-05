David Décode – Google for Jobs et les nouveautés Instagram

Google qui lance une plateforme de recherche d’emploi

Présentée pendant la conférence annuelle du géant d’internet, cette plateforme sera d’abord lancée aux Etats-Unis, bien évidemment et elle accueillera tous types d’offres, Pour tous les niveaux et tous les secteurs.

Google utilisera aussi ses technologies de machine learning et d’intelligence artificielle pour analyser l’utilisation de sa plateforme et comprendre comment mieux classer et proposer des offres à ses utilisateurs.

Donc Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google veut mieux connecter les employeurs avec leurs futurs employés à travers une nouvelle initiative : Google for Jobs. »

Le moteur de recherche aura différentes fonctionnalités pour aider à trouver la bonne offre d’emploi. L’utilisateur pourra par exemple filtrer en fonction du lieu de travail, le titre, la catégorie, la date de publication de l’offre, ou le temps de travail proposé et avec Google for Jobs, le géant vient se mettre en frontal avec les plateformes que sont Indeed, ou même Pôle Emploi quand il arrivera en France.

Une nouvelle mise à jour pour Instagram avec des filtres animés pour les visages, comme sur Snapchat

Encore une belle copie puisque Instagram annonce l’arrivée de filtres animés pour les selfies et il s’agit bien évidemment d’une fonctionnalité similaire aux lenses de Snapchat.

Donc pour faire simple, vous pouvez des à présent, publier des photos avec des filtres dynamiques dans votre story Instagram. Donc vous retrouverez Les filtres animés avec notamment les oreilles de lapin, une couronne, des lunettes et tout ce qu’il y a déjà sur Snapchat !

Mais Instagram annonce une autre nouveauté = Les hashtags-stickers !

Vous pouvez ajouter des hashtags au sein de vos photos qui sont des hashtags intégrés et Les autres utilisateurs peuvent cliquer dessus pour accéder à toutes les photos qui contiennent ce hashtag.

Une petite astuce pour Messenger avec les conversations secrètes

Et oui peu d’utilisateurs sont au courant mais Depuis l’an dernier, Facebook a développé les conversations secrètes et intégralement privées.

Pour débuter une conversation secrète vous devez cliquer sur votre photo de profil sur Messenger et appuyer sur « activer conversation secrète ».

Pour commencer une conversation secrète sur iOS : lancez un nouveau tchat et sélectionnez « secret » en haut à droite puis Sélectionnez ensuite la personne à qui vous voulez envoyer un message.

Dans Android, démarrez une conversation avec n’importe qui, cliquez sur la petite icône « i » dans le coin supérieur droit et cliquez sur « conversation secrète » et le tour est joué

On termine ce David Décode avec l’agenda digital de Radio Mont Blanc

On vous en parlait déjà la semaine dernière et vous pouvez retrouver dès à présent une sélection d’événement sur la page Facebook Radio Mont Blanc.

Donc chaque semaine, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Radio Mont Blanc où vous retrouverez une publication dédiée à l’agenda digital avec une sélection d’événement de la région, avec, ce qui est tout l’intérêt de cet agenda, des liens cliquables pour vous permettre de retrouver toutes les infos sur les événements en question !