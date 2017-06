David Décode – Custom Stories et Google Chrome qui va bloquer certaines pubs d’ici 2018

Snapchat qui lance les stories de groupe

Encore un nouvel épisode de la saga concurrence entre les géants des réseaux sociaux puisque Snapchat lance un tout nouveau format de Story : les Custom Stories ! Alors qu’est ce que c’est les Custom stories ??? Alors Tout simplement Elles permettent de créer facilement du contenu en groupe et de le partager à ses contacts Snapchat !

En plus, La mécanique de création des Custom Stories est simple : il suffit de cliquer sur « créer une Story » sur la page de Stories, et de lui donner un nom et Vous pourrez alors inviter une liste d’amis à contribuer à cette Story en les choisissant vous-même, ou sélectionner un « geofence » (un « geofence » à savoir une limite géographique) et inviter tous les amis d’amis dans ce périmètre à partager dans la Story.

Ces Stories apparaissent comme les autres Stories, et elles disparaissent automatiquement si personne n’y contribue pendant 24 heures, ou bien sur si le créateur décide de la supprimer.

Encore une amélioration pour les utilisateurs de Snapchat et Ce nouveau format a vocation à encourager le partage, notamment autour d’événements (comme les mariages, concerts, et autres…) ou alors pour partager votre moment de vie si important !!! Cette nouveauté sera accessible dans les 24 heures pour tous les utilisateurs sur iOS et Android.

On continue avec Le navigateur Google Chrome qui va bloquer certaines publicités

On sort un peu du contexte réseaux sociaux mais ce sujet va intéresser tous les utilisateurs d’internet, ordinateur ou mobile !

Comme tu le disais, Le navigateur de la firme de Mountain View, Google Chrome, a annoncé vouloir bloquer les publicités gênant l’expérience utilisateur de l’internaute dès 2018, ce qui est selon moi une excellente nouvelle !

Fini les pubs intrusives, les bannières pop up et les l’autoplay avec son ou celles qui te force à attendre 10 secondes avant de pouvoir voir le contenu de la page que tu souhaites

Il faut en premier lieu remettre dans le contexte la situation, pour ceux qui n’auraient pas suivi les dernières actualités en matière de publicité en ligne.

Si tu veux Chritsophe, à travers un groupe de plusieurs acteurs majeurs du Web sous l’égide de la « Coalition for Better Ads » dont Google fait parti, et une décision a été prise en matière d’éthique publicitaire sur les standards à adopter par les régies afin de lister les formats non acceptables pour l’expérience utilisateur sur ordinateur et mobile.

Pour faire simple, ils se sont réunis pour lister les formats de pubs que les gens n’aiment pas !

La réalité est, qu’il est trop fréquent que les personnes rencontrent des publicités gênantes et intrusives sur le Web. Comme celles qui vous force à attendre 10 secondes avant de pouvoir voir le contenu de la page comme on le disait avant !

De ce fait, Google va lancer une nouvelle version de leur navigateur Google Chrome début 2018 pour bloquer automatiquement les publicités dites « gênantes » pour les utilisateurs.

Pour cela, Chrome se verra doté d’un outil capable d’analyser les pages d’un site Web et de déterminer si les publicités présentes correspondent ou non aux standards dont on parlait plus haut.

Par exemple, le format publicitaire « pop-up » ou l’audio qui se lance tout seul risque d’être pénalisé.

Parmi les publicités gênantes et intrusives, on retrouve les formats comme la bannière pop-up, l’auto-play avec son, la bannière avec compte à rebours pour afficher la page, la bannière large fixée à l’écran ainsi que d’autres formats spécifiques au mobile.

Quelle est la raison de ce chantier contre la pub sur le web ???

En faisant ça les acteurs publicitaires tentent de reprendre la main face aux adblockers et de récupérer la confiance des internautes en moralisant leur propre industrie.

source : www.siecledigital.fr