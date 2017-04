Facebook lance « Perspectives », un comparateur de programmes des candidats à l’élection présidentielle

En pleine période d’élections présidentielles, Facebook propose à ses utilisateurs français un outil regroupant les propositions des candidats, qui apparaîtra chaque fois que quelqu’un lira sur le réseau social un article lié à une actualité politique.

Baptisé Perspectives, ce comparateur de programmes est un module intégré dans le fil d’actualités.

Pour le reconnaître, c’est très simple puisque Perspectives montre le dessin d’une urne dans lequel une main glisse un bulletin, accompagné du texte : « Élection présidentielle 2017, découvrez les propositions des candidats »

Le module apparaîtra dès que vous lisez un article lié à une actualité politique, comme on l’expliquait auparavant et permettra d’accéder aux propositions des candidats à la présidentielle. Ensuite, lorsque vous cliquez sur ce module, vous êtes redirigé sur une page regroupant les propositions organisées par thème.

L’outil apparaîtra sous les articles lus, et sera affiché 3 fois par jour au maximum. Perspectives est alimenté par les candidats et leurs équipes et les propositions sont présentées de façon aléatoire, dans un ordre qui change à chaque visite. Cette opération est intéressante et montre que Facebook assume de plus en plus sa place dans la vie politique.

McDonald’s lance une campagne de recrutement via Snapchat

McDonald’s travaille actuellement avec Snapchat pour lancer un programme de recrutement qu’ils ont baptisés ‘Snaplications’.

Ce programme va permettre aux utilisateurs du réseau social d’envoyer une candidature à McDonald’s avec un filtre.

Il a été lancé vendredi en Australie et permet aux snapchatteurs de se mettre une casquette McDo sur la tête puis de s’enregistrer pendant 10 secondes pour se présenter.

Ensuite, il n’y a plus qu’à envoyer le snap à MsDo et Une fois reçu, le candidat se verra renvoyé vers la plateforme de recrutement en ligne.