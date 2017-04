David Décode – Facebook intègre la liste des emojis aux publications et Instagram s’améliore encore

Facebook vient d’intégrer la liste des emojis aux publications

C’est un petit pas pour l’Homme, mais un grand pas pour les community managers et les utilisateurs lambdas puisque Facebook vient d’intégrer la liste des emojis directement dans les publications, ce qui va vous permettre d’insérer un smiley ou un émoticône dans un post, sans quitter Facebook.

Bien sur directement via votre smartphone avec le clavier emoji ou directement dans les propositions du clavier mais la l’avantage c’est que les emojis sont directement intégrés dans le post….

Pour accéder à la liste des emojis Facebook, il suffit de commencer une nouvelle publication et Vous verrez alors apparaître une icône en forme de smiley, en bas à droite de la fenêtre de publication que vous utilisiez votre profil ou votre page et Il suffit de cliquer sur le smiley pour visualiser la liste des emojis Facebook.

Alors petite précision, Tous les emojis compatibles avec Facebook sont référencés ici et référencés par catégories !

Instagram vous permet d’enregistrer vos photos préférées dans des collections privées

Sur l’application Instagram, vous pouvez déjà enregistrer des photos et des vidéos depuis le mois de décembre et on vous l’expliquait dans le David Décode

Mais Instagram annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité : les collections privées ! Directement inspirées des tableaux Pinterest, elles permettent de sauvegarder des photos et des vidéos au sein d’un espace privé accessible depuis votre profil. etLa nouveauté du jour est une amélioration de cette fonctionnalité « marque-page » puisque si vous restez appuyé sur cet icône, vous pouvez désormais enregistrer vos photos préférées dans des collections distinctes.

Exemple : vous aimez les photos de paysage et les photos de repas, vous pouvez créer une collection « Paysage » et une collection « Food », et sauvegarder les photos qui vous plaisent dans la collection adéquate.