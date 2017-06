David Décode – Coupure général d’Internet et Iphone au volant

L’ Éthiopie coupe internet pour l’ensemble du pays en vue des examens….

C’est l’information un peu « what the f… » du jour et elle nous vient tout droit d’Éthiopie : puisque le gouvernement à décider de couper Internet dans l’ensemble du pays pour éviter des fuites pendant les examens nationaux.

Il est vrai qu’on on aurait pensé que le gouvernement éthiopien aurait décidé d’interdire l’accès aux étudiants à travers des brouilleurs Wi-Fi comme la logique l’aurait souhaité. Mais non ils ont vu ça d’une manière beaucoup plus draconienne en décidant donc de couper » l’accès à Internet à l’ensemble du pays.

Alors ce qu’il faut savoir quand même, c’est que le pays comptent environ 100 millions d’habitants et les étudiants ne seraient qu’environ 1 millions, Soit seulement 1% de la population totale.

Ce qui comme dirait l’autre = équivaut à anticiper l’amputation d’une jambe alors que l’orteil n’est pas encore gangrené…

Outre les étudiants éthiopiens, le reste de la population dont une partie traite des affaires à l’étrangers s’est vu pénaliser par la situation. Imaginez si cela était arrivé chez nous

L’ iPhone bloquera les notifications et les sms pendant la conduite

Bonne ou mauvaise nouvelle mais c’est l’une des fonctionnalités qui sera incluse dans la prochaine mise à jour de l’iPhone, iOS 11qui est prévue à l’automne prochain.

Et oui car Comme toute compagnie géante, Apple prend donc des mesures sociales qui entrent en compte dans les fonctionnalités de ses produits comme celle qu’on vient d’annoncer, à savoir : le blocage de l’ iPhone lors de la conduite.

Alors comment ça marche ?

En fait, Le système d’exploitation iOS 11 sera capable de savoir lorsque vous êtes en voiture, si le téléphone se connecte au Bluetooth, via le câble de connexion ou encore si la voiture est en mouvement (notamment grâce à la géolocalisation, donc à ce moment là, les notifications et les SMS / iMessage seront bloqués automatiquement afin de ne pas vous perturber ou distraire pendant votre conduite !

En fait comme il l’expliquait pendant la keynote, la fonctionnalité s’apparente à celle de « Ne pas déranger » lorsque vous souhaitez vous couchez ou tout simplement ne pas être dérangé…

Alors comment ça se passe si on nous écrit pendant qu’on conduit ?

Par exemple, Si un des contacts envoie un message, une réponse automatique lui sera directement envoyée en retour pour l’informer que vous conduisez et que vous êtes dans l’incapacité de répondre pour le moment Et De même que l’écran de l’ iPhone sera bloqué pour ne pas inciter à utiliser les applications.

Comment le téléphone pourra différencier le conducteur du passager du moment que le véhicule est mouvement ?

En fait, La fonctionnalité permettra d’indiquer si vous êtes passager ou non.

Dans tous les cas, nous ne pouvons que louer l’annonce de cette fonctionnalité préventive car malheureusement encore aujourd’hui, il y a encore trop d’accidents de la route liés au smartphone !

source : www.siecledigital.fr