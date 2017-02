David Décode – Albums Instagram & Alpine Date

Au programme du David Décode, avec la Saint Valentin qui arrive à grand pas,on va vous présenter à nouveau l’Alpine Date by Radio Mont Blanc et comme chaque semaine un petit tour de l‘actu des réseaux sociaux !

Et on commence avec une nouveauté bientôt disponible sur Instagram !

C’est une nouvelle qui va ravir tout les utilisateurs d’Instagram puisque des albums photos seront bientôt disponible !

Alors C’est une info révélé par Le blog du modérateur, un site internet de média pour les professionnels du digital, qui nous annonce depuis hier que les albums photos vont faire leur apparition avec donc la possibilité de publier plusieurs photos simultanément.

Comme vous le savez tous, Sur Facebook, vous pouvez déjà publier plusieurs photos en même temps et Vous pouvez également regrouper ces photos au sein d’un album.

Mais Sur Instagram, c’est impossible actuellement car vous ne pouvez publier qu’une photo à la fois !!! Mais cela pourrait bientôt changer puisque comme je vous l’expliquais avant le réseau social teste cette nouvelle fonctionnalité vous permettant de publier plusieurs photos en même temps au sein d’un album.

C’est un réel plus pour tous les utilisateurs qui ont souvent fait savoir que cette fonctionnalité manquait justement au réseau !

Mais alors pour l’instant ce n’est qu’une version test ?

Exactement , en fait il y a une version test, qui a été repérée par plusieurs utilisateurs, qui permet de sélectionner jusqu’à 4 photos au sein de la galerie de son téléphone et Ensuite, vous pouvez appliquer les filtres Instagram et les réglages de votre choix !

et Il semblerait que vous puissiez également utiliser des filtres et des réglages différents pour chaque photo de votre album et ça c’est vraiment un plus car on pourra créer des contenus encore plus personnalisés !

Par contre, on ne sait pas encore comment seront affichés les albums photo sur Instagram et ceux qui peuvent actuellement créer un album, ben ils ne peuvent pas, pour le moment, le publier sur le réseau social ce qui est dommage mais c’est une version test !

Alors A mon avis, à terme, les albums Instagram seront affichés en « slideshow » et il vous suffira de faire défiler sur le côté pour accéder aux autres photos publiées sur un album.

Egalement on apprend qu’Instagram pourrait décider de publier toutes les photos à la suite, comme si vous aviez enchaîné la publication des photos mais pour l’instant on n’en sait pas plus, donc affaire à suivre dans le David Décode, on vous tiendra informé bien évidemment.

Et avec la Saint Valentin qui approche, on passe maintenant à l’Alpine Date by Radio Mont Blanc

Et oui Christophe, La Saint Valentin arrive à grand pas !! Et d’ailleurs à ce sujet j’en profite pour vous rappeler que depuis aujourd’hui, sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Radio Mont Blanc, on vous propose un jeu spécial pour la Saint Valentin avec un vol pour 2 personnes à gagner !

Mais bon revenons à l’essentiel , avec la Saint Valentin qui arrive on va reparler de l’AlpineDate by #radiomontblanc

C’est un concept qu’on vous avait déjà présenter dans le David Decode et la on le relance avec la date du 14 février !

Un site de rencontre pour les célibataires de la région, l’Alpine Date by Radio Mont Blanc consiste à mettre en avant des célibataires qui souhaitent rencontrer l’âme sœur !

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de nous envoyer votre photo avec une brève description de vous même en Message Privé sur notre page Facebook et on s’occupe du reste.

Bien évidemment, avant validation de votre part, personne ne verra votre photo ou votre annonce car chaque envoi est privé, et nous seul pouvons voir les messages reçus.

Nous prenons contact avec vous par la suite pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une erreur, et seulement avec votre autorisation nous diffuserons votre annonce sur notre page Facebook !

Une fois par semaine, lors du David Décode, un nouveau profil sera publié sur notre page Facebook, et si des personnes sont intéressées pour vous rencontrer, nous vous mettrons en contact de manière privé!

Une fois votre annonce postée, vous pourrez voir également via la publication l’intérêt que porte les personnes à votre profil !!

Alors si vous souhaitez faire des rencontres dans la région, n’hésitez pas et envoyez nous vos photos et une brève description de vous même !

En attendant de recevoir vos annonces, nous vous souhaitons à tous un excellent week end….

Et continuez à rejoindre la communauté #radiomontblanc sur nos réseaux sociaux