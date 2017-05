David Décode – Agenda Digital Radio Mont Blanc

Facebook rend disponible les réactions dans les commentaires…

Facebook a tendance à déployer ses nouveautés un peu partout et On pense aux Stories évidemment, copiés à la base sur Snapchat, et lancé avec Instagram puis par la suite sur Facebook…qui ne marchent pas trop d’ailleurs….selon mon avis personnel…

Pour activer les réactions sur les commentaires, comme pour les réactions sur les posts, il suffit de passer sa souris sur un commentaire pour ajouter une réaction et là Les 6 réactions habituelles sont présentes, sans changement de ce côté-là, donc n’hésitez pas utiliser ces réactions dans vos commentaires !

Et Pour rappel, Facebook avait déjà déployé les réactions pour les messages Messenger en mars dernier.

On continue avec Snapchat qui annonce plusieurs nouveautés…

Snapchat annonce plusieurs nouveautés dont notamment l’envoi de snaps sans limite de temps !

Car pour rappel auparavant, vous pouviez envoyer des snaps d’une durée d’une à dix secondes, mais maintenant Une nouvelle option est disponible et « Sans limitation ».

Cela veut dire que vous pouvez donc envoyer des snaps sans limite de temps. Vos amis pourront ainsi visionner vos snaps durant la durée de leur choix mais reste tout de même éphémères puisque ils seront effacés des serveurs dès que votre ami aura appuyé sur l’écran ou qu’il aura quitté l’application Snapchat. En fait, cela permet simplement de laisser tout le temps nécessaire à vos amis pour visionner un snap.

On termine ce David Décode avec l’agenda digital de Radio Mont Blanc

Vous pouvez retrouver dès à présent une sélection d’événement sur la page Facebook Radio Mont Blanc.

Donc chaque semaine, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Radio Mont Blanc où vous retrouverez une publication dédiée à l’agenda digital avec une sélection d’événement de la région, avec, ce qui est tout l’intérêt de cet agenda, des liens cliquables pour vous permettre de retrouver toutes les infos sur les événements en question !

Agenda digital des jours à venir ➡ http://bit.ly/Agenda_RMB_