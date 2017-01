David Décode – Actualités Social Media de ce début d’année 2017

Premier David Décode de cette année 2017, où l’on vous propose un petit tour d’actualités des différents réseaux sociaux pour 2017 !

Instagram qui lance la sauvegarde des photos et vidéos

On vous en parlait déjà dans le David Décode en fin d’année 2016, et c’est une info qui va intéressée tous les utilisateurs d’Instagram, tout le monde l’attendait depuis longtemps, et le réseau social l’a enfin rendu possible.

Instagram annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant de sauvegarder les publications.

Alors, Pour enregistrer une publication, c’est très simple, il suffit de cliquer sur le nouvel icône marque-page apparaissant en bas à droite du post.

Vous pouvez enregistrer la publication aussi bien lorsqu’il s’agit d’une vidéo ou d’une photo. Une fois que vous aurez cliqué sur cet icône, la publication sera sauvegardée dans un nouvel onglet visible uniquement par vous.

Dans ce nouvel onglet vous retrouverez l’ensemble des publications que vous aurez sauvegardées au même endroit. Depuis votre profil vous trouverez également l’icône « bookmark » pour accéder directement à votre galerie de photos et vidéos sauvegardées.

La sauvegarde des publications se fait de manière totalement privée. L’auteur des photos ou des vidéos ne recevra aucune notification et ne saura jamais qui a enregistré ou non ses publications. De même, vos amis ne verront pas non plus vos publications enregistrées. Les sauvegardes resteront donc personnelles.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de mettre à jour votre application Instagram pour la version 10.2 sur iOS, Andoird ou Windows Phone.

Facebook lance les appels vidéo groupés sur Messenger

On l’attendait également et Facebook l’a fait ! Messenger se dote aujourd’hui d’une nouvelle fonctionnalité de taille.

En avril dernier Facebook lançait les appels groupés dans Messenger, cette fois le réseau social va plus loin et dote sa messagerie instantanée d’une nouvelle fonctionnalité : les appels vidéo à plusieurs !

Facebook, qui ne cesse de faire évoluer Messenger ces temps-ci notamment avec l’ajout des photos augmentées à la Snapchat ou encore le lancement d’un nouveau format publicitaire qui connecte newsfeed et Messenger, risque donc de faire encore un peu plus de tord aux plateformes de messagerie tel que le très populaire Skype.

Jusqu’à 6 participants peuvent rejoindre un appel vidéo

Facebook améliore la publication sur les Pages avec de nouvelles options

C’est au tour des publications sur les Pages Facebook de subir un petit lifting en intégrant quelques nouveautés au passage.

Concrètement, lorsque vous souhaitez publier sur votre Page, vous avez accès à de nouvelles options vous permettant de catégoriser le type de publication, le tout en publiant plus d’informations et surtout : plus rapidement !

On peut désormais :

Partager une photo ou une vidéo

Obtenir des inscriptions

Faire la promotion de votre entreprise

Recevoir des messages (via Messenger)

Créer un événement

Créer une offre

Écrire un article

Attirez l’attention sur un produit (voir notre article sur l’onglet « boutique » Facebook)

Et on vous apprend également dans le David Décode Comment utiliser les nouveaux modèles de Pages Facebook

Depuis peu, Facebook propose des nouvelles options de personnalisation de page. Il s’agit là de nouveaux modèles de page plus appropriés à chaque entreprise. Cette nouveauté permet de choisir une mise en page et des boutons CTA (Call To Action) plus adaptés par rapport aux services et aux produits proposés par l’entreprise.

Pour accéder à ces nouvelles options (et modifier la mise en page), il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Paramètres » de Facebook, puis d’aller dans la section « Modifier la Page » et cliquer sur le bouton « Modifier » dans la section « Modèles » :

Dans cette section vous retrouverez donc six différents modèles mis à disposition en fonction du type d’entreprise :

Un modèle Standard (modèle correspondant aux pages actuelles Facebook),

Un modèle pour les Lieux (Musée, Centre Commercial,…),

Un modèle pour les Services Professionnels,

Un modèle pour les Politiciens,

Un modèle pour les Jeux vidéo,

Un modèle pour les Restaurants et Cafés.

Vous aurez le choix entre plusieurs boutons, qui s’afficheront sous la photo de couverture, comme « Aimer cette page », « Envoyer un message », « Partager »,…

Vous pourrez également choisir les éléments du menu : « Accueil », « Services », « Boutique », « Photos », « Vidéos », « Publications », « Événements », « À propos », « J’aime », etc. Vous pourrez également réorganiser les onglets du Menu comme vous le souhaitez. Vous n’aurez qu’à réaliser un glisser-déplacer pour les mettre dans l’ordre souhaité.

Tous les éléments et les boutons sont différents en fonction du template sélectionné pour correspondre au mieux à l’entreprise.

Une fois que vous aurez appliqué ces changements sur votre Page, veillez à bien vérifier l’ensemble des éléments afin qu’ils n’empiètent pas sur d’autres informations que vous aviez au préalable. En effet ils peuvent affecter votre barre latérale située en haut de votre page, ainsi que votre Timeline.

Quiz 2017

Comme chaque année, Apple vient de dévoiler la liste des applications les plus téléchargées en 2016 sur l’App Store.

Voici le TOP 10 des applications les plus téléchargées en 2016 (iOS) :

Snapchat Facebook Messenger Pokémon GO Instagram Facebook YouTube Google Maps Pandora Netflix Spotify

Parmi les 10 applications les plus populaires en 2016, nous retrouvons sans surprise les applications de la famille Facebook (Messenger en 2ème, Facebook en 4ème & Instagram en 5ème position), et les applications de la famille Google (Youtube et Google Maps, respectivement en 6ème et 7ème position).

Cette année pourtant, c’est bel et bien Snapchat qui domine ce classement en ce hissant à la première position (5ème l’an dernier).

