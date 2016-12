David Décode _ Les nouveautés pour 2017

Facebook va offrir une nouvelle possibilité pour ses utilisateurs en permettant désormais la publication de statuts sur fond coloré.

Vous pouvez désormais choisir une couleur de fond pour les statuts Facebook. Jaune, Jaune-Orange, Rouge, Bleu-Vert, Bleu, Violet, Noir… Plusieurs couleurs sont proposées et votre statut est écrit en blanc pour plus de lisibilité. Cette nouvelle possibilité offerte par Facebook est actuellement en cours de déploiement sur les smartphones Android. Ceux qui possèdent un iPhone et ceux qui utilisent la version web de Facebook en bénéficieront dans les prochains mois. Pour une fois, ce sont les utilisateurs d’Android qui sont privilégiés…

Les statuts colorés sur Facebook sont visibles sur les applications mobiles du réseau social (Android et iOS) ainsi que sur la version web de Facebook.

Facebook lance « Live Audio » : du contenu audio interactif diffusé en temps réel

Après la vidéo live, Facebook va maintenant proposer du contenu audio en direct, dans les fils d’actualité.

Les livres audio, les émissions de radio en live, les podcasts pourront donc être proposés aux utilisateurs et apparaîtront dans les fils d’actualité. Ce format sera d’abord lancé avec quelques médias avant d’être généralisé en début d’année. Ce nouveau format répond à une vraie demande des publishers et permettra aux utilisateurs et médias avec de mauvaises connexions de profiter de contenu live (l’audio est moins gourmand en bande passante). Comme pour les vidéos, les utilisateurs pourront commenter en temps réel, et donc interagir avec le programme.

Instagram : les stickers arrivent dans les stories (lieu, température, heure, images…)

La mise à jour Instagram embarque plusieurs nouveautés, qui ne dépayseront pas ceux qui utilisent Snapchat. Il est désormais possible d’ajouter des stickers à ses stories Instagram. Vous pouvez même montrer à vos amis à quel endroit vous êtes (stickers de ville ou de quartier), la température du lieu où vous êtes et l’heure de la prise de vue. Instagram lance également un mode main-libre pour les vidéos.

Les stickers sur Instagram Stories

La principale nouveauté concerne les stickers sur les stories. Vous pouvez ajouter des images sur les photos et vidéos que vous postez dans votre stories d’un simple drag-and-drop. Instagram copie l’interface de Snapchat : pour ajouter un sticker à votre story, il suffit d’appuyer sur le nouvel icône smiley, en haut à droite, à côté du pinceau

.

Parmi les stickers, vous en retrouverez 3 assez particuliers : location (sticker géolocalisé), température et heure. Ils correspondent aux lenses Snapchat du même nom. Vous pouvez donc indiquer votre ville dans votre story Instagram, la température ou l’heure comme vous le faites sur Snapchat, à une différence près : il s’agit d’un sticker que vous pouvez placer où vous le souhaitez sur votre image ou votre vidéo.

Un mode main-libre pour les vidéos

Autre nouveauté sur les stories Instagram : le mode main-libre pour les vidéos. Concrètement, vous pouvez enregistrer une vidéo d’un simple tap, plus besoin de rester appuyé sur le bouton pour effectuer l’enregistrement.

Les autres nouveautés de la mise à jour Instagram Stories

La mise à jour Instagram embarque d’autres nouveautés :

Vous pouvez ajouter autant de texte que vous le souhaitez dans les stories

Vous pouvez choisir l’alignement : gauche, droite, centré

Vous pouvez choisir la taille du texte grâce à un nouveau curseur

Un pack de stickers « spécial Noël » est disponible pour une durée limitée

Vous pouvez sauvegarder votre story Instagram sur votre iPhone (uniquement)

Source : www.blogdumoderateur.com