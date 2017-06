Fête de la Musique | #Focus Artistes | Jack’s Sound

[#FêteDeLaMusique]🎶

#Focus Artistes sur Jack’s Sound

Vous l’aviez peut-être repéré à la Maison des Artistes le 29 Mars… #JacksSound est un groupe de rock alternatif issu de la scène émergente locale qui sera présent le 📆 21 juin à la Fête de la Musique | Radio Mont Blanc – Maison des Artistes (lien événement)

Largement inspiré par #RageAgainstTheMachine, #NoirDésir ou encore #NoOneIsInnocent, Jack’s Sound est composé d’une guitare cinglante, d’une basse lourde et d’une batterie percutante !

Ajoutez à cet ensemble une voix transcendante et des textes d’actualité et vous obtenez le cocktail explosif de Jack’s Sound !

ils ont participé à de nombreux tremplins dont #MontjouxFestival |#GuitareEnScène et cette année les découvertes du #TravailleurAlpin à #Grenoble et les #Pépites de #Samoëns