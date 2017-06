Fête de la Musique | #Focus Artistes | André Manoukian

[#FêteDeLaMusique]🎶

#Focus Artistes sur André Manoukian ⬇️

Auteur, compositeur, pianiste musicien de jazz.

En 2015 il présente l’émission Les Routes de la musique sur France Inter et s’intéresse à tous les types de musique. Il est actuellement bien connu du grand public pour sa participation en tant que juré de la #NouvelleStar depuis la 1ère saison ou que chroniqueur du #GrandJournal de Canal+ en 2016.

En 2010 il crée la 1ère édition du #Cosmojazz à Chamonix dans l’idée de partager des concerts en altitude avec des contemplateurs de tout horizon…

En 2015 il ouvre sa Maison des Artistes qui a pour but de faire vivre la culture, le partage et la création au cœur de #Chamonix.

c’est tout naturellement qu’il se produira pour notre plus grand bonheur à Chamonix-Mont-Blanc pour la Fête de la Musique | Radio Mont Blanc – Maison des Artistes 📆 le 21 Juin 2017.