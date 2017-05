Viry : des gens du voyage se raccordent au réseau électrique

A Viry, un couple n’a plus d’électricité depuis 10 jours. Dans le champ d’à côté, les gens du voyage ont relié leurs caravanes au pylône le plus proche, en détournant l’électricité. ENEDIS, c’est à dire ErDF est intervenu pour rétablir le branchement, mais quelques heures après, les gens du voyage ont à nouveau modifier le raccordement et rétabli leur branchement sauvage. Et le couple d’octogénaire est lui gêné et ne peut pas se chauffer correctement.